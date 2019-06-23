«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону» Контракт бразильца в силе до 2022 года.

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье.

Как сообщает TF1, форвард намеревается вернуться в «Барселону» и уже согласовал свой трансфер с руководством сине-гранатовых.

Отмечается, что чемпион Испании вышел на связь с боссами «ПСЖ», чтобы обсудить этот вопрос, но те ответили отказом, заявив, что игрок не продается.

Напомним, Неймар перебрался в Париж из «Барселоны» в 2017 году за 222 млн евро.

Ранее сообщалось, что его агент также ведет переговоры с мадридским «Реалом».