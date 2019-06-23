«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону» - Советский спорт
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23 июня 2019 19:10ФутболГичунцев Артур

«ПСЖ» отказался продавать Неймара в «Барселону»

Контракт бразильца в силе до 2022 года.

Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет покинуть столичный клуб в летнее межсезонье.

Как сообщает TF1, форвард намеревается вернуться в «Барселону» и уже согласовал свой трансфер с руководством сине-гранатовых.

Отмечается, что чемпион Испании вышел на связь с боссами «ПСЖ», чтобы обсудить этот вопрос, но те ответили отказом, заявив, что игрок не продается.

Напомним, Неймар перебрался в Париж из «Барселоны» в 2017 году за 222 млн евро.

Ранее сообщалось, что его агент также ведет переговоры с мадридским «Реалом».

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