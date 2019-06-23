«Арсенал» и «Луч» сыграли вничью

Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Лучом» – 0:0.
Контрольный матч прошел в Туле. Зрителей на игру не пускали.
Летом 2019 года туляки дебютируют в еврокубках.
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