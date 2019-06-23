«Милан» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Реала»

Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чаще Отличная новость: в следующем регулярном сезоне КХЛ будет шесть матчей ЦСКА - СКА.

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Сможет ли Понсе стать лидером «Спартака»? В «Роме» он оказался ненужным Наконец состоялся трансфер Эсекиэля Понсе в «Спартак», о котором говорят уже не первую неделю. Но так ли все радужно, как есть на самом деле?

Дубль Джикии, засланный казачок КраСава Московское «Торпедо» в матче, посвященном 95-летию клуба, разгромило странных гостей из Англии.

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в Испании Мария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.

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