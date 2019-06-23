«Милан» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Реала»

Хавбек мадридского «Реала» Матео Ковачич может перейти в «Милан».
Согласно источнику, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже одобрил его трансфер на «Сан-Сиро».
Отмечается, что красно-черные хотят арендовать игрока до конца сезона-2019/20.
Напомним, в минувшем сезоне 25-летний хорват выступал за «Челси», с которым выиграл Лигу Европы.
Ранее он защищал цвета миланского «Интера».
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