«Милан» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Реала» - Советский спорт
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23 июня 2019 20:01ФутболГичунцев Артур

«Милан» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Реала»

Такой информацией располагает издание Corriere dello Sport.

Хавбек мадридского «Реала» Матео Ковачич может перейти в «Милан».

Согласно источнику, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже одобрил его трансфер на «Сан-Сиро».

Отмечается, что красно-черные хотят арендовать игрока до конца сезона-2019/20.

Напомним, в минувшем сезоне 25-летний хорват выступал за «Челси», с которым выиграл Лигу Европы.

Ранее он защищал цвета миланского «Интера».

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