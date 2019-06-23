A Bola: «Бенфика» не продает Фелиша из-за избытка денег - Советский спорт
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23 июня 2019 20:10ФутболКоноплев Александр

A Bola: «Бенфика» не продает Фелиша из-за избытка денег

У «орлов» курицы денег не клюют.

Трансфер Жоау Фелиша из «Бенфики» в «Атлетико» может сорваться. Стороны уже договорились о продаже 19-летнего футболиста за 120 миллионов евро, но сейчас на счетах португальского клуба достаточно денег, и «орлы» думают отложить продажу Фелиша на следующее лето, утверждает A Bola.

С 1 июля 2018 «Бенфика» заработала на продажах Талиски, Рауля Хименеса, Луки Йовича и других игроков 123 миллиона евро.

По другой версии, «Бенфика» может попросить «Атлетико» перевести деньги за Фелиша в июне 2020 года.

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