Марокко с Буссуфой обыграл Намибию

В матче первого тура Кубка африканских наций сборная Марокко обыграла Намибию со счетом 1:0.
Единственный мяч на 89-й минуте в свои ворота провел Итамунуа Кеймуйне.
В составе победителей полный матч провел экс-полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Мубарак Буссуфа. Другой экс-игрок «Локомотива» – защитник Мануэль да Кошта – остался в запасе.
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