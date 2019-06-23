Марокко с Буссуфой обыграл Намибию - Советский спорт
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23 июня 2019 20:28ФутболКоноплев Александр

Марокко с Буссуфой обыграл Намибию

Марокко начал с победы.

В матче первого тура Кубка африканских наций сборная Марокко обыграла Намибию со счетом 1:0.

Единственный мяч на 89-й минуте в свои ворота провел Итамунуа Кеймуйне.

В составе победителей полный матч провел экс-полузащитник «Анжи» и «Локомотива» Мубарак Буссуфа. Другой экс-игрок «Локомотива» – защитник Мануэль да Кошта – остался в запасе.

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