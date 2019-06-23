Манолас будет получать в «Наполи» 4 млн евро за сезон - Советский спорт
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23 июня 2019 20:39ФутболГичунцев Артур

Манолас будет получать в «Наполи» 4 млн евро за сезон

Летом 2018 года он был близок к переходу в «Зенит».

Защитник «Ромы» Костас Манолас продолжит карьеру в «Наполи».

Как сообщает Gazzetta dello Sport, греческий футболист подпишет пятилетнее соглашение и будет получать 4 млн евро в год.

Отмечается, что его трансфер обойдется клубу в 36 млн евро. Эта сумма прописана в контракте игрока.

Манолас перешел в «Рому» из «Олимпиакоса» летом 2014 года. В минувшем сезоне защитник провел 35 матчей, забил 2 гола и отдал один голевой пас.

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