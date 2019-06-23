Войцех Ковалевски: Уход Глушакова поможет «Спартаку» в будущем

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски считает правильным расставание красно-белых с полузащитником Денисом Глушаковым. 19 июня футболист разорвал контракт, получив за это 100 миллионов рублей. В тот же день команду покинул защитник Дмитрий Комбаров.
– Когда был последний раз в Москве, многое узнал о ситуации вокруг команды. Сожалею, что в «Спартаке» дошло до такого. Столько сил и эмоций, разговоров потратили футболисты, болельщики и руководство. Уход Глушакова положит конец этим разговорам и погасит затянувшийся конфликт. Это может помочь в будущем, чтобы клуб смог снова бороться за высокие места.
Глушаков и Комбаров провели в «Спартаке» много лет, помогли команде стать чемпионом, они заслуживают уважения. Но всегда настает момент расставания. Нужно смириться с этим и смотреть в будущее, – приводит слова Ковалевски «РИА Новости».
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