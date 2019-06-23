Отступные в контракте Фелиша с «Атлетико» – 350 миллионов евро - Советский спорт
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23 июня 2019 21:40ФутболКоноплев Александр

Отступные в контракте Фелиша с «Атлетико» – 350 миллионов евро

Фелиш в полтора раза дороже Гризманна.

AS огласил отступные игроков «Атлетико» в том числе и в контракте португальского форварда «Бенфики» Жоау Фелиша, который близок к переходу в мадридский клуб.

«Матрасники» заплатят «Бенфике» 120 миллионов евро, а продадут футболиста как минимум за 350 миллионов. Для сравнения – в контрактах нападающих «Атлетико» Антуана Гризманна и Диего Косты прописаны отступные в размере 200 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету 19-летнего Фелиша 20 забитых мячей и 11 результативных передач в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Вместе с «орлами» он стал чемпионом Португалии.

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