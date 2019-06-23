Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского «Навбахора» - Советский спорт
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23 июня 2019 22:55ФутболГичунцев Артур

Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского «Навбахора»

Специалист начал работу с командой в октябре 2018 года.

Главный тренер узбекского «Навбахора» Андрей Канчельскис уволен по решению руководства. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Отмечается, что такое решение принято после серии из четырех ничейных матчей.

На данный момент «Навбахор» занимает 5-е место в таблице чемпионата Узбекистана, отставая от лидирующего «Пахтакора» на 14 очков.

Добавим, что в прошлом сезоне Канчельскис помог команде выиграть бронзовые медали.

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