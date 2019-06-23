Артем Дзюба: Наконец-то Лунев все признал

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отреагировал на заявление своего партнера по команде – голкипера Андрея Лунева, который ранее назвал форварда «великим и ужасным».
«По поводу Андрея я могу сказать, что он наконец-таки признал все. И это не было принудительно. Андрей захотел и поделился со всеми вами. Теперь вы будете знать и имейте в виду. К Андрею прислушивайтесь, он вам ерунды не посоветует», – заявил Дзюба.
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