Сборная Аргентины вышла в плей-офф Кубка Америки, обыграв команду Катара

Сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони победила команду Катара в третьем туре группового этапа Кубка Америки – 2:0.
В составе победителей отличились форвард Лаутаро Мартинес (4-я минута), а также нападающий Серхио Агуэро (82).
Таким образом, сборная Аргентины набрала 4 очка и вышла в плей-офф со второго места в группе В. Первая позиция – за командой Колумбии, которая сегодня, 23 июня, обыграла сборную Парагвая (1:0).
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