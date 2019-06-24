Сборная Колумбии победила Парагвай и вышла в плей-офф Кубка Америки - Советский спорт
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24 июня 2019 00:06ФутболГичунцев Артур

Сборная Колумбии победила Парагвай и вышла в плей-офф Кубка Америки

Команда Карлоша Кейруша заняла первое место в группе В, набрав 9 очков.

Сборная Колумбии оказалась сильнее команды Парагвая в третьем туре группового этапа Кубка Америки (1:0).

Автором единственного гола стал хавбек Густаво Куэльяр, отличившийся на 31-й минуте.

Таким образом, колумбийцы вышли в плей-офф турнира в Бразилии. Ранее в эту стадию соревнований вышла сборная Аргентины.

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