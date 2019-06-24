Сборная Германии вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы

Футболисты сборной Германии сыграли вничью с командой Австрии (1:1) в заключительном туре группового этапа молодежного чемпионата Европы.
По голу в этом матче забили Джанлука Вальдшмидт (14-я минута) и Кевин Дансо (24), отличившийся с пенальти.
Таким образом, немцы набрали 7 очков и вышли в плей-офф турнира.
В параллельном матче сборная Дании обыграла коллектив из Сербии (2:0) и заняла второе место в группе, набрав 6 очков и покинула турнир.
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