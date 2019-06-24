Лионель Месси: Победа над сборной Катара придаст уверенности нашей команде

Капитан сборной Аргентины поделился эмоциями после выхода национальной команды в плей-офф Кубка Америки.
Накануне, 23 июня, аргентинцы обыграли коллектив из Катара, и пробились в ¼ финала.
«Это был хороший матч. Мы должны были одержать победу, которая поможет нашей команде обрести уверенность и спокойствие. Мы будем расти от игры к игре, и этот поединок не стал исключением», – заявил нападающий пресс-службе сборной.
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