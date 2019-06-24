Лэмпард возглавит «Челси» в течение двух дней

По информации TalkSport, о его назначении будет официально объявлено в течение 48 часов.
В прошедшем сезоне Лэмпард возглавлял «Дерби Каунти». Команда заняла шестое место в чемпионшипе, дошла до финала плей-офф, но уступила в решающем матче за выход в АПЛ «Астон Вилле».
«Челси» заплатит «баранам» за переход тренера 4 миллиона фунтов.
На посту главного тренера «синих» Лэмпард заменит итальянского специалиста Маурицио Сарри, который уже возглавил «Ювентус».
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