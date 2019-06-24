Лэмпард возглавит «Челси» в течение двух дней Новым главным тренером «Челси» станет Фрэнк Лэмпард.

По информации TalkSport, о его назначении будет официально объявлено в течение 48 часов.

В прошедшем сезоне Лэмпард возглавлял «Дерби Каунти». Команда заняла шестое место в чемпионшипе, дошла до финала плей-офф, но уступила в решающем матче за выход в АПЛ «Астон Вилле».

«Челси» заплатит «баранам» за переход тренера 4 миллиона фунтов.

На посту главного тренера «синих» Лэмпард заменит итальянского специалиста Маурицио Сарри, который уже возглавил «Ювентус».