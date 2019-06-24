В Голландии сообщили о переходе Промеса в «Аякс» По информации De Telegraaf, вингер сборной Голландии 27-летний Квинси Промес перешел из «Севильи» в «Аякс».

Соглашение Промеса с амстердамским клубом рассчитано до 2024 года.

«Аякс» заплатил за игрока 22 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Промес провел 33 матча в чемпионате Испании за «Севилью», в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

С 2014 по 2018 год Квинси защищал цвета московского «Спартака».