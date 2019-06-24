В Голландии сообщили о переходе Промеса в «Аякс»

Соглашение Промеса с амстердамским клубом рассчитано до 2024 года.
«Аякс» заплатил за игрока 22 миллиона евро.
В прошедшем сезоне Промес провел 33 матча в чемпионате Испании за «Севилью», в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
С 2014 по 2018 год Квинси защищал цвета московского «Спартака».
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
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