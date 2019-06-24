Хавбек «Кристал Пэлас» стал главной целью лондонского «Арсенала» - Советский спорт
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24 июня 2019 13:31ФутболГичунцев Артур

Хавбек «Кристал Пэлас» стал главной целью лондонского «Арсенала»

Ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед».

Вингер «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа получил предложение от лондонского «Арсенала».

Как сообщает The SUN, в его услугах заинтересован главный тренер «пушкарей» Унаи Эмери.

Согласно источнику, «орлы» готовы отпустить ивуарийца за 55 млн фунтов. При таком раскладе сделка может не состояться, поскольку «Арсенал» выделил на этот трансфер 45 млн фунтов.

Отмечается, что Эмери попросит руководство улучшить предложение. При этом ему предстоит убедить игрока перебраться в Лондон. Футболист хочет выступать в Лиге чемпионов, однако, «Арсенал» не смог пробиться в этот турнир, заняв пятое место в таблице АПЛ.

В минувшем сезоне хавбек отыграл за «Кристал Пэлас» 36 матчей, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.

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