Источник: Комбаров договорился о переходе в «Крылья Советов» - Советский спорт
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24 июня 2019 14:08ФутболГичунцев Артур

Источник: Комбаров договорился о переходе в «Крылья Советов»

Об этом сообщает Sport24.ru.

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров станет игроком «Крыльев Советов».

Согласно источнику, в ближайшее время 32-летний футболист подпишет контракт с самарским клубом и отправится в расположение команды, которая проводит сбор в Австрии.

На прошлой неделе Комбаров покинул красно-белых по обоюдному согласию сторон.

Что касается «Крыльев», то команда Миодрага Божовича заняла в минувшем сезоне 13-е место в таблице РПЛ.

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