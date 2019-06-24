Источник: Комбаров договорился о переходе в «Крылья Советов» Об этом сообщает Sport24.ru.

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров станет игроком «Крыльев Советов».

Согласно источнику, в ближайшее время 32-летний футболист подпишет контракт с самарским клубом и отправится в расположение команды, которая проводит сбор в Австрии.

На прошлой неделе Комбаров покинул красно-белых по обоюдному согласию сторон.

Что касается «Крыльев», то команда Миодрага Божовича заняла в минувшем сезоне 13-е место в таблице РПЛ.