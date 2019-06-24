«Ньюкасл» не сумел договориться с Бенитесом и объявил о его уходе

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес покинул свой пост, о чем сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что стороны не смогли договориться о продлении контракта.
Вместе с испанцем «сорок» покинули его помощники – Пако де Мигель Морено, Антонио Гомес Перес и Микел Антия.
Ранее сообщалось, что Бенитес получил выгодное предложение от китайского клуба «Далянь Ифан», который готов платить ему 13,5 млн евро в год.
В минувшем сезоне «Ньюкасл» сохранил прописку в АПЛ, заняв 13-е место в таблице.
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