«Ньюкасл» не сумел договориться с Бенитесом и объявил о его уходе - Советский спорт
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24 июня 2019 15:08ФутболГичунцев Артур

«Ньюкасл» не сумел договориться с Бенитесом и объявил о его уходе

Испанец возглавил команду зимой 2016 года.

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес покинул свой пост, о чем сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Вместе с испанцем «сорок» покинули его помощники – Пако де Мигель Морено, Антонио Гомес Перес и Микел Антия.

Ранее сообщалось, что Бенитес получил выгодное предложение от китайского клуба «Далянь Ифан», который готов платить ему 13,5 млн евро в год.

В минувшем сезоне «Ньюкасл» сохранил прописку в АПЛ, заняв 13-е место в таблице.

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