Футболистка сборной России пригласила Глушакова в женскую команду Ксения Коваленко прокомментировала пост экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова, который разместил в соцсети фотографию «ищу работу».

Напомним, что 19 июня красно-белые досрочно расторгли с полузащитником контракт, который был рассчитан еще на год, так как после чемпионского сезона с Глушаковым было подписано трехлетнее соглашение. Оно было разорвано по обоюдному соглашению сторон, при этом, по нашей информации, сумма отступных со стороны клуба составила 100 миллионов рублей.

Новую запись Глушакова в инстаграме прокомментировала футболистка клуба ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко.

– Можешь к нам пойти, в женский, – написала она под постом Глушакова.

В данный момент неизвестно, где этот игрок продолжит карьеру.