Футболистка сборной России пригласила Глушакова в женскую команду - Советский спорт
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24 июня 2019 15:09Футбол

Футболистка сборной России пригласила Глушакова в женскую команду

Ксения Коваленко прокомментировала пост экс-капитана «Спартака» Дениса Глушакова, который разместил в соцсети фотографию «ищу работу».

Напомним, что 19 июня красно-белые досрочно расторгли с полузащитником контракт, который был рассчитан еще на год, так как после чемпионского сезона с Глушаковым было подписано трехлетнее соглашение. Оно было разорвано по обоюдному соглашению сторон, при этом, по нашей информации, сумма отступных со стороны клуба составила 100 миллионов рублей.

Новую запись Глушакова в инстаграме прокомментировала футболистка клуба ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко.

Можешь к нам пойти, в женский, – написала она под постом Глушакова.

В данный момент неизвестно, где этот игрок продолжит карьеру. 6e0e9235-e45d-45e3-a3e0-bd0f295850ba

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