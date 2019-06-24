Футболистка сборной России пригласила Глушакова в женскую команду

Напомним, что 19 июня красно-белые досрочно расторгли с полузащитником контракт, который был рассчитан еще на год, так как после чемпионского сезона с Глушаковым было подписано трехлетнее соглашение. Оно было разорвано по обоюдному соглашению сторон, при этом, по нашей информации, сумма отступных со стороны клуба составила 100 миллионов рублей.
Новую запись Глушакова в инстаграме прокомментировала футболистка клуба ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко.
– Можешь к нам пойти, в женский, – написала она под постом Глушакова.
В данный момент неизвестно, где этот игрок продолжит карьеру.
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