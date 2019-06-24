Хамес Родригес: До сих пор не знаю, где начну следующий сезон Последним клубом игрока была мюнхенская «Бавария».

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес продолжает переговоры о трансфере в другой клуб.

«На данный момент ничего неизвестно. Я до сих пор не знаю, где проведу следующий сезон. Все зависит от «Реала».

Зидан? Я никогда не обсуждал с ним возвращение в команду», – цитирует полузащитника RMC Sport.

Ранее сообщалось, что игрок покинет «Сантьяго Бернабеу» из-за конфликта с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.

По информации СМИ, за хавбека ведут борьбу «Ювентус» и «Наполи».