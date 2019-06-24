Супруга Аршавина попросила суд проверить доходы мужа в Казахстане Ранее бывший футболист сборной России развелся с телеведущей Юлией Барановской, которая родила ему троих детей.

Александр Добровинский, адвокат супруги Андрея Аршавина – Алисы Аршавиной, сообщил, что у экс-форварда лондонского «Арсенала» имеется недвижимость в Казахстане.

Соответствующий запрос на проверку Добровинский уже отправил в суд.

«Мы ходатайствовали, чтобы суд направил запросы в Казахстан, так как из открытых источников стало известно, что у господина Аршавина в Казахстане есть ИНН, и, соответственно, он платит там налоги... Каковы его доходы там, нам неизвестно. Поэтому надо сделать запрос. Еще три недвижимости есть в Казахстане... Кроме того, мы запросили движение в трех банках, где у него есть текущие счета», – цитирует адвоката агентство «РИА Новости».

Аршавин женился на Алисе Казьминой в сентябре 2016 года, а в феврале 2017 года у пары родилась дочь.

Ранее стало известно, что супруга Аршавина написала заявление в полицию. Девушка отметила, что бывший нападающий «Зенита» угрожает ей расправой.