Легендарный стадион «Сан Сиро» снесут - Советский спорт
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24 июня 2019 18:17ФутболКоноплев Александр

Легендарный стадион «Сан Сиро» снесут

Арена не доживет до векового юбилея.

«Интер» и «Милан» договорились о строительстве нового стадиона. Нынешняя арена двух клубов – «Сан Сиро» – пойдет под снос.

«Сан Сиро» построен в 1925 году. Арена сильно обветшала и в определенный момент реконструкция стала дороже нового строительства.

Новый миланский стадион будет вмешать 60 000 зрителей вместо 80 000 нынешних, и обойдется клубам в 700 миллионов евро. Новая арена будет построена к сезону-2022/23

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