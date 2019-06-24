Легендарный стадион «Сан Сиро» снесут

«Интер» и «Милан» договорились о строительстве нового стадиона. Нынешняя арена двух клубов – «Сан Сиро» – пойдет под снос.
«Сан Сиро» построен в 1925 году. Арена сильно обветшала и в определенный момент реконструкция стала дороже нового строительства.
Новый миланский стадион будет вмешать 60 000 зрителей вместо 80 000 нынешних, и обойдется клубам в 700 миллионов евро. Новая арена будет построена к сезону-2022/23
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