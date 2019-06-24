«Рустави» и «Локомотив» работают над трансфером Кварацхелии несмотря на ситуацию в Грузии - Советский спорт
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24 июня 2019 19:21ФутболКоноплев Александр

«Рустави» и «Локомотив» работают над трансфером Кварацхелии несмотря на ситуацию в Грузии

Протестовавший против России «Рустави» может продать игрока в Россию.

Полузащитник «Рустави» Хвичи Кварацхелия по-прежнему может перейти в московский «Локомотив», сообщил директор грузинского клуба Бадри Мачавариани.

Уже несколько дней в Грузии проходят антироссийские акции, начавшиеся после выступления российских депутатов в парламенте этой кавказской страны.

– Трансфер будет согласовываться исключительно исходя из интересов футболиста и клубов. Ничто другое не может повлиять на это решение. Что касается перехода Кварацхелии в «Локомотив», то все пока остается без изменений, срок арендного соглашения еще не истек, – приводит слова Мачавариани ТАСС.

Футболист выступал за «Локо» в сезоне-2018/19 на правах аренды. На его счету один гол в десяти матчах за красно-зеленых.

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