Голландский журналист не очень доволен возможным переходом Промеса в «Аякс»

Авторитетный голландский журналист Валентин Дриссен считает, что возможный переход экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса в «Аякс» помешает развитию молодых игроков.
– С одной стороны хорошо, что «Аякс» покупает игроков сборной Голландии. С другой стороны, что будет с молодежью «Аякса»? Что будет с Юргеном Эккелькампом, что будет с Карелом Эйтингом и Райаном Грэйвенберхом? Сейчас они под угрозой. Промес – хороший футболист, но получат ли шанс собственные воспитанники? – сказал Дриссен в интервью Telegraaf TV.
27-летний Промес принадлежит «Севилье». Голландец – чемпион России и обладатель Суперкубка страны, финалист Лиги наций УЕФА.
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