Хохлов и его помощники продлили контракты с «Динамо»

«Динамо» на своем официальном сайте сообщило о продлении контракта с главным тренером клуба Дмитрием Хохловым.
Вместе с ним новые соглашения подписали его ассистенты – Юрий Никифоров и Евгений Плотников. У тренера по физической подготовке Патрика Лэзэреску продолжает действовать текущий контракт.
Хохлов возглавляет «Динамо» с октября 2017 года. До этого специалист долгое время работал в структуре клуба.
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