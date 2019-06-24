Хохлов и его помощники продлили контракты с «Динамо» - Советский спорт
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24 июня 2019 20:53ФутболКоноплев Александр

Хохлов и его помощники продлили контракты с «Динамо»

Подробности не разглашаются.

«Динамо» на своем официальном сайте сообщило о продлении контракта с главным тренером клуба Дмитрием Хохловым.

Вместе с ним новые соглашения подписали его ассистенты – Юрий Никифоров и Евгений Плотников. У тренера по физической подготовке Патрика Лэзэреску продолжает действовать текущий контракт.

Хохлов возглавляет «Динамо» с октября 2017 года. До этого специалист долгое время работал в структуре клуба.

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