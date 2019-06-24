Яп Стам: Де Вильена очень хотел уехать за границу - Советский спорт
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24 июня 2019 20:59ФутболКоноплев Александр

Яп Стам: Де Вильена очень хотел уехать за границу

Стам не смог переубедить ключевого игрока.

Главный тренер «Фейеноорда» Яп Стам признался, что пытался отговорить полузащитника Тонни де Вильену от перехода в зарубежный клуб. В июне 2019 года голландец перешел в «Краснодар».

– Я разговаривал с Тонни, но он был твердо уверен в том, что делает. Он провел много лет в «Фейеноорде» и был чрезвычайно важен для нас. Но он очень хотел уехать за границу. Конечно, нам бы хотелось его оставить, но иногда приходится ставить себя на место другого, – приводит слова Стама FOX Sports.

К 24 годам Тонни де Вильена провел 15 матчей за сборную Голландии.

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