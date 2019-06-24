Писатель Евгений Водолазкин: Поражение «Баварии» от «МЮ» было народным горем - Советский спорт
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24 июня 2019 21:39ФутболКоноплев Александр

Писатель Евгений Водолазкин: Поражение «Баварии» от «МЮ» было народным горем

Автор популярных книг описал разочарование немцев.

Известный российский писатель Евгений Водолазкин вспомнил финал Лиги чемпионов-1998/1999. В том матче «Бавария» проиграла «Манчестер Юнайтед» – 1:2, пропустив два мяча на последних минутах. Водолазкин жил в то время в Мюнхене и смотрел матч на большом экране.

– Это самый интересный футбол в моей жизни. Даже не столько футбол, сколько сам процесс наблюдения за ним. Я смотрел этот матч с немецкими друзьями на Олимпийском стадионе – раньше на нем играла «Бавария». Там показывали игру на двух табло, собралось 40 тысяч человек. Баварские пивные компании бесплатно наливали. Был праздник, предвкушение победы.

И вот мы пьем пиво, «Манчестер» забивает первый гол, и я говорю: «А что случилось? Самое важное, матч кончается, а они повторяют гол». Мне отвечают: «Да это не повторяют, это мы второй пропустили». Голы были удивительно похожи, я даже сразу и не понял, что произошло.

Помню потом безмолвное шествие этих 40 тысяч человек, толпа, которая обычно орет, празднует, танцует, шла, опустив головы. Народное горе. 10 минут назад немцы плясали на сидениях, а теперь сникли и ушли. Они не верили, что такое вообще бывает. И я не верил. Но футбол тем и прекрасен, что происходят какие-то фантастические вещи, – рассказал Водолазкин в интервью Sports.ru.

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