Ибрагимович и Руни – в составе сборной звезд MLS на матч с «Атлетико»

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Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.

Ксения Коваленко: Болельщики ЦСКА упрекнули, что позвала к нам Глушакова Шутка футболистки ЦСКА и сборной России, отреагировавшей на объявление Дениса Глушакова в инстаграме о поиске работы сообщением в комментариях: «Можешь к нам пойти, в женский», стала предметом обсуждения в СМИ.

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