Ибрагимович и Руни – в составе сборной звезд MLS на матч с «Атлетико»

31 июля «Атлетико» сыграет со сборной звезд MLS. В сборную североамериканской лиги вошли 26 футболистов.
Среди них экс-полузащитник «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер, Макси Моралес (экс-«Москва»), Нани (экс-«Манчестер Юнайтед»), Златан Ибрагимович (экс-«Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ», «МЮ») и Уэйн Руни (экс-«МЮ»).
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