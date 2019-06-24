Фарфан больше не сыграет на Кубке Америки-2019 из-за травмы

Официальный твиттер Федерации футбола Перу объявил о травме форварда национальной сборной Джефферсона Фарфан. Из-за этого 34-летний нападающий «Локомотива» пропустит остаток проходящего в Бразилии Кубка Америки. Сообщается, что футболист повредил левое колено.
На Кубке Америки-2019 Фарфан провел полных три матча группового этапа, в которых забил один мяч. Сборная Перу вышла в четвертьфинал континентального первенства.
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