Мэрия Милана не собирается сносить «Сан Сиро» - Советский спорт
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24 июня 2019 23:11ФутболКоноплев Александр

Мэрия Милана не собирается сносить «Сан Сиро»

«Сан Сиро» доживет до 100-летия.

Мэр Милана Джузеппе Сала напомнил, что стадион «Сан Сиро» принадлежит муниципалитету. Ранее президент «Милана» Паоло Скарини сообщил, что легендарную арену снесут после постройки нового стадиона.

– «Милан» и «Интер» планируют обзавестись новым стадионом или продолжить использовать «Сан Сиро», если его удастся сделать более современным. Поэтому сейчас рассматривается несколько вариантов. В ближайшие недели я проведу встречу с представителями клубов, и они расскажут мне о своих планах.

С финансовой точки зрения стадион не будет работать должным образом до тех пор, пока вокруг него не появятся различные коммерческие объекты. Это означает, что этот вопрос займет несколько лет. Но я могу пообещать, что в 2026 году «Сан Сиро» будет открыт. Стадион принадлежит городу, – приводит слова Салы ТАСС.

«Сан Сиро» построен в 1925 году.

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