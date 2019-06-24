Мэрия Милана не собирается сносить «Сан Сиро» «Сан Сиро» доживет до 100-летия.

Мэр Милана Джузеппе Сала напомнил, что стадион «Сан Сиро» принадлежит муниципалитету. Ранее президент «Милана» Паоло Скарини сообщил, что легендарную арену снесут после постройки нового стадиона.

– «Милан» и «Интер» планируют обзавестись новым стадионом или продолжить использовать «Сан Сиро», если его удастся сделать более современным. Поэтому сейчас рассматривается несколько вариантов. В ближайшие недели я проведу встречу с представителями клубов, и они расскажут мне о своих планах.

С финансовой точки зрения стадион не будет работать должным образом до тех пор, пока вокруг него не появятся различные коммерческие объекты. Это означает, что этот вопрос займет несколько лет. Но я могу пообещать, что в 2026 году «Сан Сиро» будет открыт. Стадион принадлежит городу, – приводит слова Салы ТАСС.

«Сан Сиро» построен в 1925 году.