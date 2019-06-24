Мэрия Милана не собирается сносить «Сан Сиро»

Мэр Милана Джузеппе Сала напомнил, что стадион «Сан Сиро» принадлежит муниципалитету. Ранее президент «Милана» Паоло Скарини сообщил, что легендарную арену снесут после постройки нового стадиона.
– «Милан» и «Интер» планируют обзавестись новым стадионом или продолжить использовать «Сан Сиро», если его удастся сделать более современным. Поэтому сейчас рассматривается несколько вариантов. В ближайшие недели я проведу встречу с представителями клубов, и они расскажут мне о своих планах.
С финансовой точки зрения стадион не будет работать должным образом до тех пор, пока вокруг него не появятся различные коммерческие объекты. Это означает, что этот вопрос займет несколько лет. Но я могу пообещать, что в 2026 году «Сан Сиро» будет открыт. Стадион принадлежит городу, – приводит слова Салы ТАСС.
«Сан Сиро» построен в 1925 году.
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