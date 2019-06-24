СМИ: «ПСЖ» предлагает «МЮ» Неймара в обмен на Погба

«ПСЖ» готов отдать «Манчестер Юнайтед» нападающего Неймара взамен на полузащитника Поля Погба, утверждает Independent.
Отмечается, что англичане не готовы к этой сделке из-за высокой зарплаты бразильского форварда. Также манкунианцы не готовы расставаться с французским хавбеком.
Неймар уведомил руководство «ПСЖ» о своем желании уйти из клуба. Сам футболист собирается в «Барселону», но руководство «ПСЖ» рассматривает другие варианты.
Погба также готов уйти из «МЮ», чтобы перебраться в «Реал».
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