СМИ: «ПСЖ» предлагает «МЮ» Неймара в обмен на Погба - Советский спорт
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24 июня 2019 23:23ФутболКоноплев Александр

СМИ: «ПСЖ» предлагает «МЮ» Неймара в обмен на Погба

«ПСЖ» готов обменяться недовольными.

«ПСЖ» готов отдать «Манчестер Юнайтед» нападающего Неймара взамен на полузащитника Поля Погба, утверждает Independent.

Отмечается, что англичане не готовы к этой сделке из-за высокой зарплаты бразильского форварда. Также манкунианцы не готовы расставаться с французским хавбеком.

Неймар уведомил руководство «ПСЖ» о своем желании уйти из клуба. Сам футболист собирается в «Барселону», но руководство «ПСЖ» рассматривает другие варианты.

Погба также готов уйти из «МЮ», чтобы перебраться в «Реал».

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