Франция и Румыния сыграли вничью. Команды ни разу не ударили в створ

В матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы сборные Франции и Румынии сыграли вничью – 0:0. Соперники не нанесли ни одного удара в створ.
Этот результат вывел обе команды в полуфинал турнира. Румыны вышли с первого места, а Франция в качестве лучшей команды, из занявших вторые места.
Сборные Италии и Дании покидают турнир.
В полуфиналах сыграют Испания – Франция и Германия – Румыния.
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