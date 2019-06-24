Франция и Румыния сыграли вничью. Команды ни разу не ударили в створ

Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

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