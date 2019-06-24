Франция и Румыния сыграли вничью. Команды ни разу не ударили в створ - Советский спорт
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24 июня 2019 23:54ФутболКоноплев Александр

Франция и Румыния сыграли вничью. Команды ни разу не ударили в створ

Соперники ударили по воротам шесть раз и ни разу не попали.

В матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы сборные Франции и Румынии сыграли вничью – 0:0. Соперники не нанесли ни одного удара в створ.

Этот результат вывел обе команды в полуфинал турнира. Румыны вышли с первого места, а Франция в качестве лучшей команды, из занявших вторые места.

Сборные Италии и Дании покидают турнир.

В полуфиналах сыграют Испания – Франция и Германия – Румыния.

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