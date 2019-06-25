Квинси Промес – о возвращении в «Аякс»: Я думал, что это нереально

Бывший нападающий «Спартака» Квинси Промес сравнил переход в «Аякс» с возвращением домой. Голландец – воспитанник амстердамского клуба.
– Это как возвращение домой. Необычное чувство. Впервые я пришел сюда маленьким мальчиком, а теперь возвращаюсь мужчиной. Я думал, что это нереально. Я провел один год в Испании и не планировал делать следующий шаг так быстро. Но это случилось. Теперь желаю, чтобы все были довольны моей игрой, – приводит слова Промеса AD.
В сезоне-2018/19 Промес забил пять мячей и отдал 10 голевых передач в 56 матчах за «Спартак» и «Севилью» во всех турнирах.
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