Квинси Промес – о возвращении в «Аякс»: Я думал, что это нереально - Советский спорт
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25 июня 2019 00:34ФутболКоноплев Александр

Квинси Промес – о возвращении в «Аякс»: Я думал, что это нереально

Промес сменил «Севилью» на «Аякс».

Бывший нападающий «Спартака»​ Квинси Промес сравнил переход в «Аякс» с возвращением домой. Голландец – воспитанник амстердамского клуба.

– Это как возвращение домой. Необычное чувство. Впервые я пришел сюда маленьким мальчиком, а теперь возвращаюсь мужчиной. Я думал, что это нереально. Я провел один год в Испании и не планировал делать следующий шаг так быстро. Но это случилось. Теперь желаю, чтобы все были довольны моей игрой, – приводит слова Промеса AD.

В сезоне-2018/19 Промес забил пять мячей и отдал 10 голевых передач в 56 матчах за «Спартак» и «Севилью» во всех турнирах.

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