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25 июня 2019 01:47ФутболКоноплев Александр

Фарфан может пропустить несколько месяцев

Форвард пострадал от любви к футболу.

Нападающему «Локомотива» Джефферсону Фарфану может потребоваться операция, утверждает журналист ESPN Энрике де ла Роса. В этом случае форвард может пропустить несколько месяцев. По данным источника, футболист повредил колено перед стартом Кубка Америки-2019, но он решил играть за сборную Перу несмотря ни на что.

На Кубке Америки-2019 Фарфан провел полностью три матча, в которых забил один мяч.

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