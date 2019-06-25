Фарфан может пропустить несколько месяцев

Нападающему «Локомотива» Джефферсону Фарфану может потребоваться операция, утверждает журналист ESPN Энрике де ла Роса. В этом случае форвард может пропустить несколько месяцев. По данным источника, футболист повредил колено перед стартом Кубка Америки-2019, но он решил играть за сборную Перу несмотря ни на что.
На Кубке Америки-2019 Фарфан провел полностью три матча, в которых забил один мяч.
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