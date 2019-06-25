С 25 июня в футболе нельзя будет забить рукой - Советский спорт
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25 июня 2019 02:00ФутболКоноплев Александр

С 25 июня в футболе нельзя будет забить рукой

Футбол стал другим.

25 июня вступают в силу новая редакция футбольных правил.

Отныне судьи не смогут засчитать гол, если мяч влетел в ворота от руки футболиста атакующей команды. Исключений не будет, даже если игра рукой была непреднамеренной.

Также с 25 июня замененный футболист будет покидать поле через ближайшую лицевую линию.

Новая редакция разрешает голкиперам при 11-метровом оставлять только одну ногу на линии ворот, а футболистам атакующей команды отныне запрещено вставать в «стенку» при розыгрыше штрафного удара.

Полные правила футбола опубликованы на сайте IFAB.

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