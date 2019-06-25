С 25 июня в футболе нельзя будет забить рукой

25 июня вступают в силу новая редакция футбольных правил.
Отныне судьи не смогут засчитать гол, если мяч влетел в ворота от руки футболиста атакующей команды. Исключений не будет, даже если игра рукой была непреднамеренной.
Также с 25 июня замененный футболист будет покидать поле через ближайшую лицевую линию.
Новая редакция разрешает голкиперам при 11-метровом оставлять только одну ногу на линии ворот, а футболистам атакующей команды отныне запрещено вставать в «стенку» при розыгрыше штрафного удара.
Полные правила футбола опубликованы на сайте IFAB.
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