Андрей Бутенко: Принцип VAR – исправлять именно грубые ошибки арбитров

Известный арбитр Андрей Бутенко в интервью «Советскому спорту» высказался о применении VAR (системы видеопомощи арбитрам), который не позволяет избавиться от судейских скандалов.
«Подобные эпизоды в любом случае вызывали и будут вызывать массу вопросов, – сказал Бутенко. – Конфликт мнений, интересов и трактовок все равно никуда не денется. Во всяком случае, нужно время, чтобы к тому или иному игровому эпизоду все заинтересованные стороны относились хотя бы с примерно одинаковых позиций. А что касается VAR, в основу был заложен единственно верный принцип – исправлять грубые ошибки арбитров. Именно грубые, которые сразу видны всем! Но когда через перископ в ж… начинают искать мозги…»
Полностью интервью с Бутенко читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.
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