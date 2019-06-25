Андрей Бутенко: Нельзя понимать правила в лоб: раз мяч попал в руку – все, это точно пенальти - Советский спорт
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25 июня 2019 07:30Футбол

Андрей Бутенко: Нельзя понимать правила в лоб: раз мяч попал в руку – все, это точно пенальти

Андрей Бутенко дал интервью «Советскому спорту».

Известный в прошлом арбитр Андрей Бутенко высказался о принципах назначения пенальти за игру рукой в штрафной площади.

«Каждый такой эпизод уникален, но есть принципы игры, есть ее философия, которую можно назвать не буквой, а духом закона, то есть футбольных правил, – сказал Бутенко в интервью «Советскому спорту». – Связать все это в единое целое – в этом и будет заключаться искусство судейства, искусство управления игровым эпизодом, его понимания.

Определяющий принцип – рука обороняющегося игрока в неестественном положении. Если, например, рука в естественном положении, а мяч прилетел в нее сзади, где его невозможно было увидеть, то здесь и вступает в силу дух, философия судейства, которую необходимо увязать с принципами. Поэтому ни в коем случае нельзя понимать новые правила, как говорится, в лоб: мол, раз мяч попал в руку – все, это точно пенальти».

Полностью интервью с Бутенко читайте на сайте «Советского спорта» в ближайшее время.

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