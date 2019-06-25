Сборная Гаити обыграла Коста-Рику на Кубке КОНКАКАФ и с первого места вышла в плей-офф

Сборная Гаити одержала победу над Коста-Рикой (2:1) в матче третьего тура группового этапа Кубка КОНКАКАФ на «Ред Булл Арене» в Харрисоне.
Победный гол на 81-й минуте забил защитник Джими Алексис, который в первом тайме стал автором автогола.
Таким образом, Гаити занял первое место в группе B, оставив Коста-Рику на втором.
В другом матче команда Бермудских островов была сильнее Никарагуа (2:0) и стала третьей.
На данный момент известны две пары ¼ финала: Гаити – Канада и Мексика – Коста-Рика. Оба матча пройдут 29 июня.
США
Кубок КОНКАКАФ
Групповой этап
Группа B
3-й тур
Бермудские острова – Никарагуа – 2:0 (0:0)
Голы: Симмонс, 60. Уэллс, 71.
Гаити – Коста-Рика – 2:1 (0:1)
Голы: Назон, 57, с пенальти. Алексис, 81 – Алексис, 13, в свои ворота.
Турнирное положение: 1. Гаити – 9 очков. 2. Коста-Рика – 6. 3. Бермудские острова – 3. 4. Никарагуа – 0.
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