«Атлетико» может арендовать Блинда или Отаменди Клуб из Мадрида по-прежнему не может договориться с «Эспаньолом» о переходе Эрмосо.

«Атлетико» продолжает переговоры с «Эспаньолом» о трансфере Марио Эрмосо, однако в то же время начинает рассматривать другие варианты укрепления центра обороны, сообщает Marca.

Напомним, «Атлетико» не хочет платить каталонцам полную сумму отступных за Эрмосо в размере 40 миллионов евро, поскольку контракт 24-летнего испанца истекает через год.

Главный тренер команды Диего Симеоне видит альтернативу в своем соотечественнике – Николасе Отаменди из «Манчестер Сити», однако игрока будет сложно уговорить на переход из-за высокой зарплаты в Англии.

Еще один вариант аренды – голландец Дэйли Блинд из «Аякса», который, как и Эрмосо», также может сыграть на левом фланге обороны.

При этом «Атлетико» не оставляет попыток договориться с «Эспаньолом», тогда варианты с Блиндом и Отаменди отпадут.

Добавим, что Эрмосо является воспитанником «Реала». В Каталонии он играет с лета 2017 года и за это время забил четыре гола в 59 матчах.