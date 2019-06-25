Неймар согласился получать в «Барселоне» на 12 миллионов меньше, чем в «ПСЖ» - Советский спорт
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25 июня 2019 10:42ФутболЛипкин Антон

Неймар согласился получать в «Барселоне» на 12 миллионов меньше, чем в «ПСЖ»

Бразилец хочет вернуться в Испанию.

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар согласился перейти в «Барселону» с понижением зарплаты, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Sport.es.

27-летний бразилец, зарабатывающий сейчас во Франции 36,8 миллиона евро в год, согласился на условия каталонцев, которые готовы предложить ему 24 миллиона.

Напомним, Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона долларов. Этот трансфер остается самым дорогим в истории футбола. За два сезона во Франции он провел 58 матчей за команду, забил 51 гол и сделал 29 результативных передач.

По окончании минувшего сезона появилась информация, что Неймар больше не хочет играть в «ПСЖ» и рассчитывает вернуться в Испанию. При этом если переход в «Барселону» не состоится, он может рассмотреть вариант с «Реалом».

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