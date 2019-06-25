Фарфан может не сыграть до конца года

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан может пропустить первую половину сезона из-за травмы колена, полученной в матче за сборную Перу на Кубке Америки с Бразилией (0:5).
34-летний игрок серьезно повредил хрящ коленного сустава левой ноги, из-за чего ему потребуется операция. По информации El Comercio, срок восстановление Фарфана может составить от шести до девяти месяцев.
Отметим, что игрок уже покинул расположение сборной Перу, которая 30 июня сыграет в ¼ финала с Уругваем.
Напомним, Фарфан выступает за «Локомотив» с января 2017 года. За два с половиной сезона на его счету 24 гола и 12 результативных передач в 66 матчах. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2020 года.
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