«Ювентус» хочет продать Игуаина

По информации Goal.com, боссы туринского клуба хотят видеть в команде вместо 31-летнего Игуаина нападающего «Интера» Мауро Икарди.
Как отмечает издание, контракт Игуаина с зарплатой 7,5 миллиона евро в год мешает переходу 26-летнего форварда миланской команды.
Добавим, что контракт Игуаина с «Ювентусом» рассчитан до лета 2021 года, а его аренда в «Челси» завершится 30 июня.
Ранее сообщалось, что в услугах 31-летнего аргентинца заинтересована «Рома».
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