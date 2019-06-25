Родственники Де Лигта посоветовали игроку перейти в «Барселону» - Советский спорт
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25 июня 2019 14:20ФутболГичунцев Артур

Родственники Де Лигта посоветовали игроку перейти в «Барселону»

Ранее сообщалось, что голландец пополнит ряды «Ювентуса».

Капитан «Аякса» Маттейс Де Лигт может перебраться в чемпионат Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, его родственники посоветовали футболисту дать согласие на трансфер в «Барселону».

Отмечается, что 19-летний защитник взял паузу, чтобы еще раз обдумать все варианты.

Ранее Де Лигт заявил, что во время матчей сборных Голландии и Португалии нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пригласил его в Турин.

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