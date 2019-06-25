Нападающий «Уфы» перешел в «Кайрат» - Советский спорт
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25 июня 2019 14:28Футбол

Нападающий «Уфы» перешел в «Кайрат»

Об этом сообщает пресс-служба уфимской команды.

Нападающий «Уфы» и национальной сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет перешел в казахстанский «Кайрат».

Напомним, что 19-летний форвард перешел в «Уфу» в феврале 2018 года из «Тараза» и провел в составе уфимской команды четыре встречи, заработав две желтые карточки. Вторую часть сезона-2018/19 Сейдахмет провел за «Левски».

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