Нападающий «Уфы» перешел в «Кайрат»

Нападающий «Уфы» и национальной сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет перешел в казахстанский «Кайрат».
Напомним, что 19-летний форвард перешел в «Уфу» в феврале 2018 года из «Тараза» и провел в составе уфимской команды четыре встречи, заработав две желтые карточки. Вторую часть сезона-2018/19 Сейдахмет провел за «Левски».
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