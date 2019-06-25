Хавбеком солигорского «Шахтера» интересуются несколько клубов РПЛ - Советский спорт
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25 июня 2019 16:08Футбол

Хавбеком солигорского «Шахтера» интересуются несколько клубов РПЛ

Полузащитник «Шахтера» Юрий Ковалев попал в сферу интересов нескольких российских клубов.

По информации «Прессбол», с большой вероятностью переход может состояться уже этим летом.

Ранее была информация, что в услугах футболиста заинтересованы тульский «Арсенал», «Оренбург» и «Тамбов».

Однако позже пресс-служба клуба сообщила, что официальных запросов по поводу трансфера Ковалева в клуб не поступало.

Добавим, что Ковалев провел 201 матч за «Шахтер», записав на свой счет 19 забитых мячей и 30 голевых передач.

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