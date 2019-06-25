«Монако» хочет продать Фабрегаса

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас может покинуть клуб в летнее межсезонье.
Как сообщает France Football, руководство рассматривает вариант с его продажей из-за условий личного контракта. На данный момент недельная зарплата игрока составляет 125 тысяч евро.
Отмечается, что к футболисту проявляют интерес китайские клубы, а также представители Ближнего Востока.
32-летний Фабрегас перешел в «Монако» по просьбе главного тренера Тьерри Анри. Сейчас командой руководит Леонарду Жардим, а француз был отправлен в отставку.
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