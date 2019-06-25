Артем Дзюба: Азмун не иранец, он – туркмен

Во время тренировки «Зенита» на сборах в Австрии форвард сборной Ирана после удачного удара заявил, что он техничный футболист: «У меня есть техника, я не Дзюба».
На фразу мгновенно среагировал появившийся Дзюба: «Что опять? Он не иранец, он — туркмен».
Напомним, что сегодня «Зенит» проведет контрольный матч против болгарского «Левски». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.
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