Артем Дзюба: Азмун не иранец, он – туркмен - Советский спорт
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25 июня 2019 17:50Футбол

Артем Дзюба: Азмун не иранец, он – туркмен

Нападающие «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун обменялись шутками в адрес друг друга.

Во время тренировки «Зенита» на сборах в Австрии форвард сборной Ирана после удачного удара заявил, что он техничный футболист: «У меня есть техника, я не Дзюба».

На фразу мгновенно среагировал появившийся Дзюба: «Что опять? Он не иранец, он — туркмен».

Напомним, что сегодня «Зенит» проведет контрольный матч против болгарского «Левски». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

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