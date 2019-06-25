Тренер «Аякса»: Промес был лучшим бомбардиром в России. Он нас усилит - Советский спорт
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25 июня 2019 17:59ФутболКоноплев Александр

Тренер «Аякса»: Промес был лучшим бомбардиром в России. Он нас усилит

Тен Хаг сказал много хорошего про Промеса.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рад переходу в амстердамский клуб экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

– Отличная новость, конечно! Промес в расцвете сил и жаждет побед. Он был лучшим бомбардиром чемпионата России и игроком года в «Спартаке». Он играет за сборную. Квинси нас усилит, – приводит слова тен Хага Voetbalprimeur.

Тен Хаг и Промес знакомы по работе в «Гоу Эхед Иглс».

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