«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Левски» - Советский спорт
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25 июня 2019 18:02Футбол

«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Левски»

В минувшем сезоне питерцы досрочно выиграли РПЛ.

Стал известен стартовый состав «Зенита» на контрольный поединок с болгарским «Левски».

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Мусаев, Нобоа, Ригони, Дриусси, Ерохин, Азмун.

Напомним, встреча пройдет в Австрии и стартует в 19.00 мск.

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