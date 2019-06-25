«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Левски»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на контрольный поединок с болгарским «Левски».
«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Мусаев, Нобоа, Ригони, Дриусси, Ерохин, Азмун.
Напомним, встреча пройдет в Австрии и стартует в 19.00 мск.
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